John Joseph Travolta è un attore e cantante statunitense. Ha ottenuto la fama internazionale con i film La febbre del sabato sera (1977), per il quale ha ricevuto una candidatura per l’Oscar al miglior attore, e Grease (1978). Nel 1994 ha interpretato Vincent Vega nel film Pulp Fiction, ricevendo una seconda candidatura al Premio Oscar al miglior attore. Nel 1995 si aggiudica il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per la sua interpretazione in Get Shorty. Ha ricevuto altre due candidature ai Golden Globe (oltre a quelli già citati) per i film I colori della vittoria (1998) e Hairspray – Grasso è bello (2007).

In campo televisivo, è noto per la sua interpretazione di Robert Shapiro nella serie antologica American Crime Story(2016), per la quale ha ottenuto il plauso della critica e una nomination al Premio Emmy come migliore attore non protagonista.

inlineadv

John Travolta: moglie

L’attore è stato legato all’attrice Kelly Preston, conosciuta sul set del film Gli esperti americani. Si sono sposati due volte, entrambe nel settembre del 1991: la prima cerimonia fu con rito di Scientology (la chiesa della coppia), mentre la seconda con rito civile per ottenere il riconoscimento legale. La Preston è morta nel luglio del 2020 dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno.

John Travolta: figli

La coppia ha avuto tre figli: Jett Travolta, deceduto nel 2009, Ella Bleu e Benjamin. La figlia Ella ha seguito le sue orme ed è diventata attrice. Jett, il primo figlio di John Travolta sarebbe deceduto a causa di un infarto, ma l’attore non ha mai fatto chiarezza e i rumor che hanno circondato la vicenda sono stati numerosi (secondo voci di corridoio, infatti, il ragazzo si sarebbe potuto salvare grazie a un trasfusione – pratica vietata dalla religione di famiglia). Il giovane era autistico e soffriva di una sindrome che gli causava un’infiammazione di vasi sanguigni. “Non credete alla maggior parte delle cose che hanno scritto. Jett era autistico. Soffriva di attacchi epilettici e quando era molto piccolo aveva la sindrome di Kawasaki“, disse in seguito sua moglie Kelly durante la trasmissione tv The Doctor.

John Travolta: età

E’ nato a Englewood, il 18 febbraio 1954. Ha 66 anni.

John Travolta: Instagram

L’attore ha un suo profilo Instagram che aggiorna personalmente e costantemente sia con scatti della sua vita privata e della sua famiglia, che della sua carriera.

Curiosità

Per ottenere la parte di Tony Manero nell’omonimo film si allenò molto duramente: correva per quattro chilometri e ballava per tre ore al giorno. Alla fine delle riprese, perse ben dieci chili. Ben tre dei film che fecero di Richard Gere una star internazionale furono rifiutati da John Travolta: I giorni del cielo, American Gigolo e Ufficiale e Gentiluomo.