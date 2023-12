“Elimina tutti i maschi dalla rubrica e dai social! Non uscire con le tue amiche! Non vestirti così! Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare con me!” Sono solo alcune delle frasi che un 19enne dei Quartieri Spagnoli di Napoli, oggi arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati, rivolgeva alla sua ex fidanzata.

Dopo la fine della relazione, il 19enne – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe cercato di imporre il controllo su ogni aspetto della vita della ragazza, vietandole di frequentare amiche e di vestirsi in modi che lui riteneva troppo vistosi. Inoltre, avrebbe insistito nel controllare il suo cellulare, imponendo l’eliminazione di tutti i contatti maschili dalla rubrica e dai social.

Si presentava sotto casa e le invia foto con la pistola

La situazione si è aggravata con minacce telefoniche e incontri indesiderati sotto casa anche durante le ore notturne. In diverse occasioni, il giovane ha. anche inviato alla vittima anche fotografie che lo ritraevano con in mano una pistola.

Provvidenziale l’uso del dispositivo “Mobile Angel”

Data la gravità della situazione, la ragazza è stata dotata del dispositivo “Mobile Angel”, collegato alla centrale operativa dei Carabinieri, che è stato attivato più volte durante gli episodi di stalking. Il 19enne è ora ristretto nel carcere di Poggioreale in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.