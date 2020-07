Bonassola. Il dipendente di un bar di uno stabilimento balneare a Bonassola, in provincia della Spezia, ha scoperto di essere positivo al coronavirus.

Chiuso bar di uno stabilimento balneare, dipendente positivo

A darne notizia è La Gazzetta della Spezia. Al momento la persona è risultata positiva ad un primo tampone ed è in attesa di effettuarne un secondo.

inlineadv

“Il dipendente si è correttamente autosegnalato – fa sapere il sindaco di Bonassola, Giorgio Bernardin – Sono state attivate tutte le procedure del caso. Ora si trova in quarantena come i suoi familiari e si sta ricostruendo il percorso epidemiologico per capire con quante persone è entrato in contatto il dipendente”.

Il bar è stato chiuso dai titolari su richiesta del sindaco per la sanificazione del locale.