Parma. Stava giocando con il cane di famiglia quando improvvisamente quest’ultimo l’ha azzannato al volto. Paura per un bambino di soli 2 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito dall’animale nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio, in via Po.

Parma, bimbo di 2 anni azzannato al viso da un cane

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, erano da poco passate le 22 quando il cane ha attaccato il bambino, mentre facevano la consueta passeggiata prima di andare a dormire.

Improvvisamente, mentre stavano giocando, l’animale lo ha aggredito al viso. Immediatamente trasferito all’ospedale Maggiore, il piccolo è stato poi ricoverato nel reparto maxillo-facciale in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita. La prognosi dei medici è di circa un mese.

Le condizioni

Anche i carabinieri di Parma si sono recati nel luogo in cui è avvenuto l’incidente per effettuare un sopralluogo ed ascoltare i genitori. Le condizioni del bambino, che perdeva molto sangue, erano apparse subito critiche, ma il suo quadro clinico è poi sensibilmente migliorato durante la notte.

Il cane, secondo le prime testimonianze raccolte, non avrebbe avuto in precedenza alcun atteggiamento aggressivo. Intanto, proseguono gli accertamenti per capire cosa sia successo.