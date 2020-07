Continua la lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Il conduttore aveva pubblicato un post sui social (successivamente rimosso) con un’emoji in cui criticava l’ex collega.

Adriana Volpe replica in diretta durante Ogni Mattina su Tv8: “Prima di iniziare vorrei fare una replica. Una replica a un messaggio, a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi, prontamente, ha tolto. In questo messaggio c’era un emoticon, un gesto, dove mi si dice stai zitta”. “Tu caro Giancarlo con questo gesto – sempre a voler zittire- non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne e questo non te lo consento”, conclude la conduttrice. Anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe aveva parlato dei numerosi contrasti con Giancarlo Magalli.

La replica di Adriana Volpe

Sui social, poi, Adriana Volpe ha ricambiato il “favore” del collega facendo le pulci al suo programma, “I Fatti Vostri”. Lo stesso programma che fino a tre anni fa conduceva assieme a lui. “Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come Tv8. Mi offende questo gesto. E zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati. Peccato che tu i giovani li temi”.