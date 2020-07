Gli optional

L’Audi Q5 S line parte da 61.885 euro, 2.500 euro in più della Business Advanced, ma offre in più le ruote di 19”, i sedili anteriori sportivi, l’assetto sportivo ed i paraurti in tinta con la carrozzeria, mentre la Q5 S line plus (2.100 euro in più) ha di serie le ruote di 20” e il pacchetto S line per l’abitacolo, con tessuti e fregi dal look dinamico. Si pagano a parte l’assistente al parcheggio (1.000 euro), lo sterzo ad assistenza variabile (1.210 euro) e le sospensioni regolabili con molle ad aria (2.420 euro).