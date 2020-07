Oroscopo Branko mercoledì 8 luglio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Vediamo come andrà questa giornata secondo le previsioni di Branko per i primi 4 segni dell’oroscopo. Di seguito le previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni zodiacali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per mercoledì 8 luglio 2020.

Oroscopo Branko mercoledì 8 luglio 2020: Ariete

Fermati e ascolta il parere di un amico fidato. Non essere testardo, non ostinarti a fare di testa tua: ogni tanto è bene seguire i suggerimenti di chi ne sa di più. C’è dalla vostra che i caldi raggi di luglio attenuano la vostra tendenza all’impulsività, datevi da fare perché questo sarà un mese produttivo per quanto riguarda il lavoro e le entrate finanziarie. Non mancheranno nuove proposte e incontri mondani. La vita di coppia naviga sull’onda della passione. Se siete single, durante le vacanze estive potreste trovare l’anima gemella.

Oroscopo Branko mercoledì 8 luglio 2020: Toro

Ti senti abbastanza affaticato. Sono giornate impegnative ma non prendertela con gli altri. Cerca di non sfogare la pressione che senti sui rapporti affettivi, altrimenti renderai il clima famigliare più pesante. Se avete seminato bene negli ultimi due mesi, ora raccoglierete i frutti. Non esistono ostacoli, sta a voi prendere le iniziative giuste per approfittare di un momento molto importante. Anche verso il partner dovrete essere più attivi, la noia è la tomba dell’amore. I single avranno possibilità di incontri importanti verso la fine del mese. In attesa qualche flirt non guasta. Ottima la forma psicofisica.

Oroscopo Branko mercoledì 8 luglio 2020: Gemelli

Qualcuno potrebbe imbattersi in un amore straniero. Buttati senza indugio, Venere, l’astro dell’amore, ti guarda dall’alto con benevolenza. L’estate giova ai vostri stati d’animo, spazza via tutte le nebbie, ora siete pronti ad affrontare con grinta qualsiasi imprevisto dovesse capitarvi, potendo contare anche su energie psicofisiche molto cariche. Torna la voglia di emozione e spensieratezza. Fiducia nel futuro. Se siete single, gli amori di questo periodo nascono sotto il segno della complicità. Evitate assolutamente le bevande ghiacciate.

Oroscopo Branko mercoledì 8 luglio 2020: Cancro

Sarai assorbito da questioni di carattere pratico, rivedere per esempio il bilancio famigliare. Dovrai fare molta attenzione nel prendere le decisioni più giuste: rifletti bene prima di agire. ora di fare un po’ di pulizia tra le amicizie: eliminare quelle persone che durante i vostri periodi bui non si sono rivelate sincere né vi hanno offerto un appoggio. Nella coppia siate più accondiscendenti e, se siete single le opportunità di incontri importanti ci saranno nella prima parte del mese. Vi sentite stanchi e nervosi, prendetevi una meritata pausa.