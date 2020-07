Napoli. Non ce l’ha fatta Stefania Liberti, 25 anni, ricoverata all’Ospedale del Mare. La giovane lottava contro una malattia e ieri si è spenta, lasciando una bambina.

Napoli, Stefania muore a 25 anni in ospedale: lascia una figlioletta

La giovane era di Ercolano. I funerali di Stefania si terranno questo pomeriggio alle 17,30 nella chiesa del Santissimo Rosario al Corso Italia ad Ercolano.

Sono decine i messaggi lasciati per la giovane mamma sulla sua bacheca social. “Non posso crederci, mi sento male, non me lo so spiegare, perché Stefy?! Perché ?! Così bella, così dolce, non doveva andare così, tutti i nostri discorsi?! Io faccio fatica, credevo non fosse vero… invece purtroppo è la triste realtà”, scrive l’amica Luisa.

“Stefania, cosa hai combinato? Tu così dolce, buona e premurosa, come hai fatto a lasciarti andare così? Non dovevi farlo, la tua piccola ha bisogno di te! Hai scioccato a tutti noi, hai lasciato un vuoto dentro di noi”, è il commento di Anna.