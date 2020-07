Spuntano nuovi dettagli sul presunto triangolo Belen-Stefano-Alessia Marcuzzi. Nonostante la smentita di De Martino, il quale ha bollato il tutto come una fake news, Dagospia insiste sulla sua linea e aggiunge nuovi elementi.

Secondo il quotidiano online, sarebbe stata proprio Belén a scoprire i ripetuti tradimenti del marito, attraverso il suo iPad collegato al telefonino di lei.

inlineadv

“A Stefano De Martino che frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone”, rivela Dagospia.

Insomma a detta di Dagospia, Belen avrebbe trovato qualche indizio, non sappiamo di preciso cosa, su questo iPad. Stefano però ha ribadito che in questa storia tutte le indiscrezioni sono solo fake news, di essere molto amico di Alessia e di suo marito e di non gradire affatto queste notizie, perché ci sono di mezzo dei bambini.