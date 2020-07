“Ho ascoltato con attenzione quanto i media locali ed i social hanno riprodotto dell’evento di apertura della campagna elettorale di Nicola Pirozzi, candidato sindaco della città di Giugliano in Campania per il PD”, commenta l’Avv. Paolo Conte, ex assessore al Comune.

“Le sue parole fanno leva su sentimenti quali l’amicizia sottolineando di essere una brava persona. Bello da un punto di vista di “discorso pubblico” ma è bene dire subito ,per non tradire l’elettorato, che non è sufficiente essere una brava persona per amministrare la terza città della Campania. Caro Nicola, con tutta la stima per la persona, non puoi candidarti alla guida di Giugliano impegnandoti a garantire l’ordinario e rimettendo a chissà quale evento futuristico la possibilità di una programmazione, di una progettualità o meglio di una visione”. E prosegue: “Così è continuare ad avere la visione di Giugliano come di ” un Paesone ” senza nemmeno provare a traghettarlo verso il futuro.

“Ma, soprattutto – continua Conte, già assessore al bilancio – non puoi candidarti affermando “il Comune è quasi sull’orlo del dissesto finanziario”, dichiarazione nata sulla base di “rumors”.

I cittadini meritano rispetto. Ed è in nome di questo che deve essere utilizzato un linguaggio chiaro, preciso e, soprattutto, professionale e non demagogico. Possiamo affermare che è iniziata una campagna elettorale con i soliti slogan, vecchi e non rinnovati. La città ha invece bisogno di una campagna elettorale dove mostrare reali competenze”.

(comunicato stampa)