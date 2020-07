Sciame sismico in corso in Irpinia. Almeno quattro le scosse di terremoto registrate oggi, 3 luglio, dai sismografi in Sant’Angelo dei Lombardi, provincia di Avellino. L’ultima, di magnitudo 3.0, alle 18 e 19, avvertita distintamente dalla popolazione residente.

Terremoto in Irpinia, quattro scosse in giornata

I sismografi hanno rivelato il primo evento tellurico alle 11 e 30, quando un sisma di magnitudo 2.2 ha colpito la zona di Sant’Angelo. A seguire, alle 18 e 14 e alle 18 e 18, due nuove scosse rispettivamente di magnitudo 2.9 e 2.1. L’ultima infine alle 18 e 19, con epicentro nel vicino comune di Rocca San Felice, e una profondità di 13 chilometri. Non si registrano feriti o danni alle cose. I residenti però hanno avvertito la sequenza sismica e alcuni si sono riversati in strada temendo il peggio. Fitto il tam-tam sui social network in queste ore. A darne conferma dei quattro eventi tellurici anche la pagina ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

