Asti. Stava sistemando le zanzariere alle finestre, quando è precipita dal secondo piano della palazzina, facendo un volo di circa 10 metri. E’ morta così una giovane mamma di 29 anni a Monale, in provincia di Asti.

Cade dal balcone mentre sistema la zanzariera: morta mamma di 29 anni

Il drammatico incidente si è verificato nelle scorse ore. La donna stava, appunto, sistemando le zanzariere, quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando dal secondo piano dello stabile.

inlineadv

L’impatto col suolo è stato devastante: la donna è morta sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

In casa c’erano i quattro figli di 8, 6, 4 e 2 anni, che ora restano senza la loro mamma, da tempo separata dal compagno. Un episodio simile si è verificato pochi giorni fa in Sardegna: Stefania Piras, 43 anni di Is Arenas (Narbolia, in provincia di Oristano), è morta precipitando dal balcone di casa scuotendo la tovaglia al termine della cena. All’improvviso il parapetto in legno a cui era appoggiata ha ceduto, facendola cadere al suolo dopo un volo di circa tre metri che non le ha lasciato scampo.