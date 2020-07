Sticker, codici QR e videochiamate di gruppo: novità in arrivo su WhatsApp. Le nuove funzioni saranno rese disponibili nel corso delle prossime settimane agli utenti che dispongono delle versioni più recenti dell’applicazione.

Whatsapp: le novità

Ma cosa cambia? Partiamo dagli sticker animati: WhatsApp sta implementando nuovi pacchetti di sticker animati sempre più divertenti ed espressivi.

Altra novità quella legata ai codici QR. Con le nuove funzioni, aggiungere un nuovo contatto sarà ancora più semplice. Per inserirlo, sarà sufficiente inquadrare il suo codice QR e non bisognerà più digitare il numero. La ‘dark mode’ sbarca anche sul computer e sarà disponibile anche nella versione Web e Desktop

Cambiano le videochiamate di gruppo: ora che è possibile avviare una videochiamata con 8 partecipanti, sarà più facile concentrarsi su un partecipante alla volta. Basterà tenere premuto il suo video per visualizzarlo a schermo intero. E’ stata aggiunta anche un’icona del video nelle chat con un massimo di 8 partecipanti, così si potrà avviare una videochiamata di gruppo con un solo tocco.

Lo stato, poi, arriva anche su KaiOS: gli utenti KaiOS ora hanno a disposizione la funzione che permette di condividere gli aggiornamenti allo stato per 24 ore.