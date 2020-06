Nuovo piccolo focolaio di Coronavirus a Roma. Oggi, domenica 28 giugno, è stato riscontrato un nuovo mini cluster in una famiglia tra Anzio e Ardea. A renderlo noto è l’Unità di Crisi regionale. Dalla Asl Roma 6 oggi infatti si registrano 7 nuovi casi positivi “tutti riferibili ad un cluster familiare già noto per altri due casi che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea”, spiega l’unità della Pisana che aggiunge: “E’ in corso l’indagine epidemiologica e il concact tracing”.

Sono 827 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. A loro si aggiungono 837 deceduti e 6418 guariti che fanno salire a 8082 i casi esaminati da inizio pandemia.

I numeri nella regione sono in salita considerando i 18 nuovi casi fatti registrare nella giornata del 27 giugno. Di questi, cinque sono a Roma città, a quali vanno aggiunti gli otto positivi intercettati nel comune di Fiumicino a seguito della vicenda scoppiata tra giovedì e venerdì.

“Si raccomanda a tutti i titolari di ristoranti di conservare i contatti degli avventori per facilitare le operazioni di contact tracing qualora si rendessero necessarie ed evitare pesanti sanzioni. La Asl Roma 3 è in costante contatto con il sindaco di Fiumicino”, spiega l’Unità di Crisi regionale.

Il bollettino dello Spallanzani del 28 giugno

Sono 96 i pazienti ricoverati all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Tra questi, 44 sono positivi al coronavirus e 3, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio.

Cinquantadue persone, sospettate di aver contratto la malattia, sono state sottoposte ai test per la ricerca del Covid, e sono in attesa dei risultati. Questi i dati diffusi dal bollettino medico di oggi, domenica 28 giugno.