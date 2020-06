Tre positivi e tre guariti nelle ultime 24 ore in Campania. A riferire i dati è l’Unità di Crisi della regione che, come di consueto, ha diffuso il bollettino delle 17.

Coronavirus in Campania, calano drasticamente i contagi: oggi solo 3 positivi

Su 1414 tamponi processati dai laboratori campani soltanto tre hanno dato esito positivo.

Ieri, 25 giugno, sono stati segnalati 17 nuovi positivi. Nei giorni scorsi i contagi registrati in Campania hanno destato non poche preoccupazioni. Da sabato scorso, infatti, è stato rilevato un aumento dei casi, dovuti dal focolaio scoppiato nell’area dei Palazzi Cirio, a Mondragone.

Con i nuovi tre positivi il totale dei contagi sale dunque a 4665. Si registrano anche tre pazienti guariti dal Covid-19, portando così il totale dei guariti a 4070 (di cui 4.066 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti). Anche oggi fortunatamente non si rilevano nuovi decessi. Il numero delle vittime resta dunque inchiodato a 431. In Campania, dunque, gli attualmente positivi, cioè le persone ancora malate, sono 164, esattamente come ieri. Fin dall’inizio della pandemia sono stati analizzati 272.874 tamponi.