Via licola mare, un’asse viario simbolo di abbandono e degrado da sempre. Una strada di pochi chilometri che non lascia spazio all’immaginazione tanto è chiaro lo stato in cui versa da sempre. Tra lidi abbandonati e una piazza, che è una colata di cemento e nulla di più, vivono migliaia di persone che oramai sono rassegnate al degrado e al brutto.

Qualche cittadino però si è organizzato e si è armato di buona volontà tentando di portare una parvenza di normalità. Per cambiare il volto di questa zona però ci vorrebbe un grosso intervento dell’amministrazione comunale, un progetto di riqualificazione urbana che possa ridonare a Giugliano il suo mare e ai residenti della zona la loro dignità.

