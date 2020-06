Bonus vacanze 2020. Stiamo entrando nel pieno dell’estate e, nonostante il periodo particolare a causa dell’emergenza Coronavirus, nessuno vorrebbe rinunciare ad un pò di relax. Il governo ha introdotto il bonus vacanze a favore delle famiglie per sostenere, anche se solo in parte, le vacanze in Italia.

Bonus vacanze: come richiederlo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida online su come richiederlo. Intanto, il bonus vacanze è dedicato a nuclei familiari che possano attestare una dichiarazione Isee al di sotto dei 40mila euro. La richiesta può essere effettuata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Quanto vale il Bonus Vacanze?

L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, fino a un massimo di 500€:

3 o più persone: 500€

2 persone: 300€

1 persona: 150€

Come si usa il Bonus Vacanze?

Il bonus viene erogato esclusivamente in formato digitale e deve essere speso al momento del pagamento in hotel. L’80% del valore del bonus si ottiene come sconto sull’importo dovuto, il restante 20% viene recuperato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.

Quando si può usare Bonus Vacanze?

Il bonus si può utilizzare dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per soggiorni nelle strutture ricettive italiane.

Bonus vacanze: le strutture aderenti

Al più presto sarà possibile visualizzare quali strutture dedicate al settore del turismo aderiscono al bonus vacanze, grazie all’elenco che sarà disponibile sul portale di Federalberghi (www.italyhotels.it).

L’elenco sarà utile per gli utenti che vorranno usufruire dei 500€ e andare in vacanza in qualche parte dell’Italia, così da sapere con largo anticipo se qualche albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo o Bed&Breakfast stiano aderendo all’iniziativa del bonus vacanze.