Entro la settimana “firmerò un forte ordine esecutivo” per la protezione dei monumenti. Sono le parole del presidente americano Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il riferimento è all’abbattimento di statue e monumenti associati agli episodi di razzismo negli Stati Uniti.

Trump e le statue di Gesù

“Adesso puntano a Gesù Cristo – ha detto Trump – A George Washington, ad Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Non succederà, non succederà fintanto che io sarò qui”. Il presidente annuncia dunque il pugno duro per la protezione dei monumenti in un periodo molto delicato e ricco di tensioni per gli Stati Uniti.

