Un bimbo di nove mesi arriva all’ospedale Santobono pieno di lividi ed ematomi e con difficoltà respiratorie. Fratture multiple ai quattro arti è la diagnosi impietosa dei medici del pronto soccorso. A riportare la notizia è il Mattino.

Napoli, bimbo di 9 mesi pieno di liividi e fratture: si indaga

«Il bimbo – secondo il racconto dei sanitari – è arrivato in pronto soccorso pieno di lividi, con uno zigomo gonfio, lesioni alla bocca e al cavo orale da cui perdeva sangue». In ospedale erano presenti la mamma e la nonna paterna. Mancava invece quella materna, a cui recentemente era stato dato in affidamento il piccolo e suo fratello gemello.

Alle domande dei medici, i familiari hanno provato a giustificare le ferite spiegando che il bimbo soffre di alcune patologie. Tuttavia il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per capire se il piccolo è vittima di abusi e maltrattamenti fisici. Il quadro clinico emerso ieri è infatti drammatico. Fratture, recenti e multiple, sfiancamento dei bronchi compatibili con il dolore patito, ematomi, trauma allo zigomo e una emorragia sub linguale.

Il neonato, hanno spiegato i medici, è giunto all’ospedale anche affamato. Per il momento è ricoverato in rianimazione. Il suo gemellino, invece, è sano ed è stato visitato dai sanitari in via precauzionale per cui è stato dimesso e affidato temporaneamente a una casa famiglia. Nonostante la complessità della situazione, i medici non hanno dubbi sul fatto che Ciro sia un piccolo forte e che, nonostante le lesioni, ce la potrà fare.