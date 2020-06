L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 25 giugno 2020 per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come andrà questa giornata secondo le previsioni del famoso astrologo? Quali suggerimenti preziosi elargirà ai primi 4 segni zodiacali? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrali, liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 25 giugno 2020 per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 giugno 2020: Ariete

E’ una giornata ricca di opportunità per le relazioni e le amicizie quella di oggi. Cerca di prendere il controllo della tua vita, di fare quello che devi e quello che vuoi. Bene il lavoro, novità positive in arrivo, non fartele sfuggire. Oggi sentirai una voglia matta di evasione, di fare cose folli. L’unico ostacolo sarà rappresentato dai soldi. Ma giugno e luglio sono due mesi che richiedono maggiore prudenza dal punto di vista economico. Tutto ciò che riguarda affari e spese deve essere gestito con molta cautela. Chi ha fatto un errore in passato, adesso potrà rimediare con più facilità. Entro sabato l’amore regalerà belle emozioni. inlineadv Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 giugno 2020: Toro

Andare avanti è la parola d’ordine del giorno. Cerca di superare definitivamente le esperienze dolorose. Fai qualcosa di nuovo, conosci nuove persone. Non avere paura della novità. Cerca di risolvere i problemi rimasti in sospeso. Conta fino a dieci prima di aprire bocca. Questa è la raccomandazione che ti fa l’oroscopo di Paolo Fox, specialmente se avrai a che fare con il partner. Da martedì scorso ti trascini una tensione che nascondi a fatica. Stai vivendo qualche piccolo tormento e sarà molto grande la tentazione di sfogare l’agitazione sugli altri.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 giugno 2020: Gemelli

Giornata tranquilla in amore, se hai qualcosa da dire questo è il momento giusto. Se vuoi cambiare qualcosa un incontro potrebbe esserti utile. Cerca di non essere troppo polemico sul lavoro. Oggi dovresti portare a termine tutto quello che avevi in programma, senza aspettare i giorni successivi, perché potrebbero esserci più contrattempi. Non dovresti, però, allarmarti troppo, perché tu rientri nella cerchia dei segni più favoriti nel 2020, soprattutto a partire dalla seconda metà dell’anno in poi. Giugno e luglio saranno due mesi ancora un po’ ambigui: potrebbero lasciare le cose esattamente come sono oppure potrebbero stravolgere la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 giugno 2020: Cancro

Oggi hai voglia di incontrare persone e questo è già un bell’inizio per questa giornata. Il meglio, però, arriverà ai primi di agosto, quando Venere, l’astro dell’amore, raggiungerà il tuo segno. Abbi pazienza. Allora sì che l’amore tornerà a pieno regime nella tua vita e la renderà magica. E questo varrà sia per i single che per chi sta vivendo un rapporto sentimentale in crisi. Giornata positiva per l’amore. Cerca di rimandare discussioni e polemiche. Sul lavoro potresti anche pensare di cambiare qualcosa.