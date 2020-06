L’oroscopo di Branko per giovedì 25 giugno 2020 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come andrà questa giornata secondo le previsioni del famoso astrologo? Quali suggerimenti preziosi elargirà agli ultimi 4 segni zodiacali? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko giovedì 25 giugno 2020: Sagittario

Le cose iniziano a prendere il verso giusto. La giornata di oggi sarà più interessante rispetto alle settimane parecchio tese che hai vissuto fino ad oggi. Secondo l’oroscopo di Branko, ti renderai conto di avere a che fare con un amore possibile, per cui tieni a freno le tue intemperanze e dedica maggiore cura alla persona che hai al tuo fianco. La calma è la virtù dei forti. Anche se sfuggirai alle critiche, un collega non sarà altrettanto fortunato. Aspetta che le cose si calmino prima di provare a rallegrare questa persona.

inlineadv

Oroscopo Branko giovedì 25 giugno 2020: Capricorno

E’ un cielo favorevole quello dei nati sotto il segno del capricorno in questi giorni. Continua la tua scalata al successo. Oggi ci sarà una gara d’appalto: lanciati senza timore, perché i presupposti sono molto positivi. È stato bello godersi un po’ di tempo al sole, ma sapere che stai lavorando per un pay-off lo rende un lavoro d’amore.

Oroscopo Branko giovedì 25 giugno 2020: Acquario

Potreste imbattervi in un ex coniuge o in una situazione poco piacevole: sii prudente e mantieni il sangue freddo. Ascoltalo senza cadere nella trappola delle provocazioni! Sembra che i fili delle persone siano stati incrociati, il che significa che dovrai rivedere un accordo o una richiesta. Nessun problema. Dovresti avere qualcosa con cui tutti possano vivere entro la fine della giornata. Momento favorevole per gli incontri, cerca di assecondarli. Cerca di non essere troppo duro con gli altri, dovresti iniziare a vedere anche i tuoi errori. Oggi potresti pensare a intraprendere un nuovo cambiamento. Attenzione alle finanze, c’è qualcosa da rivedere.

Oroscopo Branko giovedì 25 giugno 2020: Pesci

Organizzazione è la parola d’ordine di oggi. Il lavoro promette bene, le stelle sono favorevoli, per cui cerca di non sprecare le opportunità che si presenteranno nelle prossime ore, solo perché ti colgono impreparato. Non lasciare che la ginnastica verbale ti abbagli. La persona con cui hai a che fare non ha una spalla su cui stare. Giornata ideale per parlare con la persona che ami, per riallacciare i rapporti. Non perdere tempo. Oggi sei più tranquillo. Sul lavoro meglio non rimandare, fai tutto ciò che devi fare adesso.