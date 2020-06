Il giorno di San Giovanni, 24 giugno, è tradizione fare il nocino: questa la ricetta per farlo in casa. Il nocino è un liquore italiano ottenuto dal mallo della noce, a mezzo di infusione in alcool. Le noci vanno appunto raccolte la notte di San Giovanni (tra il 23 e 24 giugno) quando sono ancora bagnate dalla rugiada. In questo periodo sono verdi, il mallo è tenero, sono ricche di olii essenziali e devono essere di numero dispari.

Come tutte le ricette della tradizione molte sono le varianti. La ricetta del nocino fatto in casa ha un procedimento abbastanza lungo. E’ un liquore ideale per i mesi invernali ed è un valido digestivo per la presenza dei tannini del mallo. Vediamo di seguito la ricetta per fare il nocino.

Nocino, ricetta per farlo in casa

Il nocino deve risultare denso, bruno brillante, limpido, con sentori e profumi di noce intensi e persistenti, con buon corpo, con sapore di noce primario ed una perfetta risultanza armonica di tutti i suoi componenti. Il modo migliore di servirlo è liscio a temperatura di 16-18°, come digestivo alla fine dei pasti. Alcune varianti lo vedono servito con il Parmigiano reggiano o sul gelato per un ottimo dessert. Questa la ricetta del nocino dal blog di Giallo Zafferano.

Ingredienti per 500 ml di alcool

13 noci verdi con mallo tenero raccolte tra il 23/24 giugno (sempre numero dispari)

500 ml di alcool 95°C per uso alimentare

2 chiodi di garofano

3 scorzette medie di limone biologico

1 seme di anice se gradito

1 cucchiaino scarso di caffè il polvere se gradito (io ho evitato)

mezza stecca di cannella

250 ml di acqua

250 g di zucchero semolato

un barattolo di vetro con chiusura ermetica SENZA guarnizione di plastica

Procedimento per fare il nocino

Lavare le noci accuratamente sotto acqua corrente e tamponarle. Tagliare le noci in 4 pezzi e trasferirle man mano in un barattolo di vetro con apertura grande. Versare nel barattolo di vetro con le noci l’alcool e unire la scorza di limone, la stecca di cannella, i chiodi di garofano, l’anice stellato e il cucchiaino di caffè in polvere se gradito. Mescolare il tutto e chiudere ermeticamente.

Far macerare per almeno 40/45 giorni sistemando il barattolo in una posizione soleggiata. Una volta al giorno agitare il barattolo. L’alcool diventerà molto scuro. Trascorsi i 45 giorni, preparare lo sciroppo: in una casseruola versare l’acqua, aggiungere lo zucchero e, a fiamma bassa, far sciogliere lo zucchero mescolando in continuazione. Portare a bollore, spegnere la fiamma e far raffreddare completamente lo sciroppo ottenuto.

Filtrare con un colino a maglia strettissima l’alcool. Unire lo sciroppo all’alcool filtrato e mescolare delicatamente per ben amalgamare. Imbottigliate il liquore nocino e tappare le bottiglie. Conservare in un luogo fresco e al riparo dalla luce per circa 4 mesi. Il nocino fatto in casa sarà pronto a Natale! Può invecchiare anche per 1 anno. Si conclude così la ricetta del nocino.

