Chi è Silvia Provvedi? Lei e sua sorella gemella Giulia formano il duo musicale e televisivo Le Donatella. A soli 18 anni lei e la sorella hanno partecipato alle audizioni della sesta edizione del talent X Factor, con il nome di Provs Destination. Poi la partecipazione al Grande fratello vip e la storia d’amore con Fabrizio Corona di cui si è tanto parlato.

Chi è Silvia Provvedi, età e segno zodiacale

Silvia e la sorella vengono scelte come concorrenti ed entrarono nel team di X Factor guidato da Arisa. E’ stata proprio la cantante a cambiare il loro nome in Donatella, per via dei loro look simili a quello di Donatella Rettore.

E’ nata il 1 dicembre 1993 a Modena sotto il segno del sagittario. Ha 26 anni.

Silvia Provvedi: fidanzato Giorgio De Stefano Malefix

Ha fatto parlare molto di sé per le sue dichiarazioni sulla sua storia d’amore (terminata) con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, e per la successiva con l’imprenditore Giorgio De Stefano, da cui ha avuto una figlia, e successivamente arrestato per associazione mafiosa.

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono conosciuti nel 2015 quando l’ex re dei paparazzi era stato affidato ai servizi sociali presso la comunità di Don Mazzi. I due si sono scambiati il primo bacio mentre Corona era in comunità. Il loro amore è durato anche dopo la successiva detenzione del fotografo, e la cantante lo ha atteso fino al 2018, anno in cui gli è stata concessa la semilibertà. “Non chiedetevi se abbiamo fatto l’amore perché è stato come la prima volta“, ha raccontato a Chi Silvia Provvedi all’indomani della scarcerazione di Fabrizio Corona.

La giovanissima cantante non ha fatto segreto neanche di attendere la fatidica proposta, e di desiderare un bambino dall’ex re dei paparazzi: “Le nozze? Per ora sistemiamo casa, magari la allarghiamo. La famiglia vi starete chiedendo? Vedremo”. Nell’agosto dello stesso anno, però, la storia d’amore è terminata.

La cantante è presente su Instagram, ma la potete vedere anche nel profilo de Le Donatella.

Silvia Provvedi: Nicole la figlia

Ha fatto parlare di sé anche per la sua gravidanza. Un evento che le ha cambiato la vita. La piccola si chiama Nicole ed è nata il 18 giugno. La sorella Giulia, per il ritorno a casa, ha organizzato una festa