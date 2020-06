Drammatico ritrovamento ieri in Cilento, a Laurino. Un ragazzo di appena 28 anni, Michelangelo Compitiello, è stato trovato senza vita all’interno di un casolare in località Pantano del Monaco. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita.

Laurino (Cilento), 28enne trovato morto in un casolare

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari che hanno subito chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul luogo della trgedia, hanno provato a effettuare le manovre di rianimazione prima di constatare il decesso. Il 28enne era rientrato da pochi giorni dalla Francia dove viveva e dove aveva aperto un ristorante insieme a un suo concittadino. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

inlineadv

Successivamente sono arrivati i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Sulle vicenda sono in corso le indagini del Militari dell’Arma. Si attendono, inoltre, le disposizioni del magistrato di turno. Ancora da chiarire le cause del decesso di Michelangelo.