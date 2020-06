Hanno lanciato il video del loro nuovo singolo Tiziano Ferro e Jovanotti. Il pezzo si intitola “Balla per me” e si candida a diventare il nuovo tormentone estivo. Fa parte dell’ultimo album di Tiziano, “Accetto miracoli”. Dopo il lancio del brano, da ieri (22 giugno), è disponibile anche il video ufficiale che vede la collaborazione “a distanza” dei due artisti.

Tiziano Ferro e Jovanotti: video di Balla per me

Nel video, con immagini girate a distanza durante il lockdown – Tiziano a Los Angeles e Lorenzo a Cortona – i due artisti si trovano a ballare in situazioni che vanno dalla quotidianità fino a scenari straordinari nel deserto o nello spazio. Il brano è il quinto estratto dall’album ‘Accetto miracoli’ di Tiziano Ferro, uscito il 22 novembre scorso in tutto il mondo su etichetta Virgin Records.

L’idea del singolo e del relativo video sembra nascere proprio dal sogno iniziale di Tiziano, che nell’introduzione del video ascolta una dopo l’altra le hit che gli hanno fatto amare Jovanotti fin dall’adolescenza. Sulle prime note di “Balla per me”, il sogno comincia a diventare tangibile e i due si ritrovano, in alternanza o insieme, a vivere il potere liberatorio del ballo nelle diverse circostanze, circondati da molteplici personaggi come indigeni, astronauti, majorette, streetdancer, persone comuni, danzatrici, robot, tutti accomunati dallo stesso sacro fuoco del movimento a ritmo con la canzone e i suoi interpreti.

Per lanciare il video, Tiziano Ferro scrive in un post pubblicato su Instagram: “Questo è quello che succede quando io e Lorenzo Jovanotti decidiamo di fare un video a casa, a distanza oceanica. Follia e divertimento assoluto!!!“.