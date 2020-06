Sei positivi e zero decessi nelle ultime 24 ore in Campania. A riferire i dati è l’Unità di Crisi della Regione Campania.

Coronavirus in Campania: 6 positivi e zero decessi

I laboratori campani hanno processato 1350 tamponi e soltanto sei hanno dato esito positivo. Il bilancio totale dei casi sale dunque a 4624 contagi.

Fin dalla pandemia i tamponi analizzati sono stati 266.472. Inoltre, non si registrano nuovi decessi e guariti nella regione. Fino ad oggi i decessi per Coronavirus che si sono verificati in Campania sono stati 431, mentre 4060 sono i pazienti guariti.