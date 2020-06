Tossisce durante il suo viaggio in treno, è panico sul regionale. Il regionale Napoli – Cosenza delle 9:10 ha accumulato oltre due ore di ritardo a causa dell’attacco di tosse di una passeggera di origini calabresi diretta a Paola.

Treno sanificato, tampone per la passeggera

Le condizioni di salute della donna hanno fatto, quindi, scattare le procedure di sicurezza. Il capotreno ha bloccato il convoglio a Sapri, dove il viaggio prevede una coincidenza con cambio di treno. Lì gli addetti hanno sanificato la vettura proveniente da Napoli; il personale dell’Ospedale Immacolata della cittadina in provincia di Salerno, inoltre, ha sottoposto al tampone la donna affetta da tosse sospetta.

I controlli sanitari, con personale del 118, del Corpo Internazionale di Soccorso Humanitas alla presenza delle Forze dell’Ordine, sono durati circa due ore prima del trasbordo su altro convoglio per la prosecuzione del viaggio. Non sono mancati attimi di tensione con sofferenza e panico, in particolare, da parte di alcuni ‘soggetti deboli’. Le 80 persone presenti sul treno sono ripartite e l’arrivo presso la stazione di Paola è stato posticipato di 140 minuti.