Adv728

Doppio colpo per gli amanti dei giochi strategici! La nuova promozione per i giochi gratis di Epic Games Store questa settimana vi regala due titoli molto interessanti: The Escapists 2 e Pathway. Entrambi saranno disponibili gratuitamente fino al 18 giugno 2020.

Gioco gratis Epic Games Store

advinline

Come riporta Tomshw, dopo aver proposto agli appassionati un solo gioco ogni sette giorni, l’Epic Games Store torna per la seconda settimana di fila a regalare ben due giochi gratis. Questa doppietta si apre con Pathway, un’avventura strategica ambientata nella grande landa selvaggia degli anni ’30. Il giocatore dovrà immergersi in un mondo ricco di misteri da scoprire, combattimenti a turni e antiche tombe da saccheggiare; il tutto con un gradevolissimo stile grafico in pixel art. Sarà possibile scaricare questo titolo appena verrà reso disponibile a questo link.

Secondo gioco gratis

Il secondo gioco reso gratuito da Epic Games questa settimana è The Escapist 2, il sequel che mischia un gestionale alla simulazione di evasioni dalle prigioni. In questo secondo capitolo i prigionieri si ritroveranno all’interno di prigioni immense e collocate nei luoghi più disparati. Ovviamente per fuggire servirà tutto l’ingegno e perchè no, anche una piccola dose di follia. Nel momento in cui verrà rilasciato potete scaricare gratuitamente il gioco a questo link.