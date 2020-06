Adv728

Raffaella Carrà oggi compie 77 anni. Classe 1943, Raffaella Carrà festeggia il suo compleanno. Conduttrice, cantante, ballerina, attrice il suo volto e la sua voce hanno fatto compagnia in televisione al pubblico per intere generazioni. Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo vero nome, nasce a Bologna sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

La carriera del caschetto biondo più famoso d’Italia inizia nel mondo del cinema ma è con la trasmissione “Io, Agata e tu” nel 1969 che comincia il suo successo culminato accanto a Corrado in “Canzonissima”. Tra lo scandalo del suo ombelico scoperto e canzoni dai ritmi irresistibili, come “Tuca tuca”, Raffaella Carrà ha segnato la storia della televisione italiana.

La sua popolarità è talmente grande che il suo cognome ha dato vita a una parola presente nei dizionari, “carrambata” che indica un “incontro inatteso con una o più persone con le quali si erano persi i contatti”. Ogni 18 giugno un gioioso ritornello, inevitabilmente, ritorna: «Tanti auguri» Raffaella Carrà, che nasceva a Bologna proprio in questo giorno del 1943. Maestra di ironia, come dimostra il brano del 1978 che abbiamo appena citato in cui si parla di amore libero («da Trieste in giù» soltanto per una questione di rima) e di leggerezza.