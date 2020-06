Adv728

Secondo quanto riferisce il tabloid britannico Express.uk, il principe del Galles ha spiegato che da mesi si trascina i postumi del contagio, avvenuto agli inizi dello scorso marzo, e che nonostante i medici lo abbiano dichiarato guarito dal virus dopo sole due settimane di isolamento, Carlo non si sente ancora del tutto bene.

Principe Carlo e coronavirus

Il Principe è tornato a occuparsi degli impegni ufficiali post lockdown: prima visita al Royal Hospital di Gloucestershire. Ringraziando i medici e gli infermieri dell’ospedale, il futuro Re d’Inghilterra ha svelato come sta dopo la malattia. 3 mesi fa, infatti, ha contratto il Coronavirus e si è temuto il peggio per la salute della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. Il Duca di Cornovaglia era stato giudicato guarito dopo 2 settimane di isolamento, ma è tornato a rivedere la famiglia solo da poco.

Nonostante il peggio sia passato, Carlo ha rivelato di non essersi ancora ripreso del tutto dal virus che l’ha colpito. È stato proprio un assistente sanitario del Royal Hospital di Gloucestershire a confessare quanto Carlo ha detto della sua malattia all’Express: “Ha parlato della sua esperienza personale, toccata con mano. Ha ancora difficoltà con il senso del gusto e dell’olfatto che non ha recuperato a pieno”. Non solo, anche Camilla ha rivelato durante la visita di aver potuto rivedere i nipoti – dopo settimane di isolamento – ma non come avrebbe voluto: “Li abbiamo visti per la prima volta lo scorso fine settimana. Non abbiamo potuto abbracciarli però”.