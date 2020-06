Adv728

Corso di informatica all’istituto Maria Agostina di Mugnano. Gli alunni, dalle classi prime alle quinte, seguono una volta a settimana un corso che li avvicina al mondo del coding, della robotica educativa e del computer in generale.

Nelle classi prime si parte da una conoscenza generale del Pc e dei sistemi operativi per arrivare alle quinte dove i giovani studenti riescono al termine del corso a utilizzare programmi complessi come Excel. Nel mondo dei social e della tecnologia 2.0 questo corso fornisce agli alunni dell’istituto gli strumenti per orientarsi meglio. Il corso, infatti, spiega ai piccoli “informatici” come dietro ogni dispositivo ci sia un mondo inesplorato e che gli strumenti tecnologici sono molto altro di social network e app di svago.

Entusiasti gli alunni che frequentano il corso.

Il servizio è stato realizzato (prima dell’emergenza Coronavirus) dagli alunni delle classi quarte che hanno seguito quest’anno un corso di videogiornalismo con la redazione di Teleclubitalia.