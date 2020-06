Adv728

E’ in discesa la curva dei contagi a Napoli città. Nel capoluogo campano oggi, 17 giugno, si registrano altri dieci guariti. Gli attualmente positivi ormai sono 42 (ieri erano 52). La diminuzione è costante e rapida negli ultimi giorni e i numeri sono incoraggianti.

Napoli, dieci guariti in più: la città si avvia a diventare “Covid free”

Nel bollettino fornito dall’Asl Napoli 1 non appaiono nuovi casi di infezioni. Gli ultimi risalgono all’altro ieri, quando l’autorità sanitaria aveva comunicato tre nuovi positivi al coronavirus. Nella giornata di oggi diminuiscono anche i ricoveri ospedalieri, che passano dai 10 di ieri ai 9. Resta un solo paziente in terapia intensiva. Sono 137 i deceduti dopo che ieri si è registrata una nuova vittima. Trentatré degli attualmente positivi, infine, sono in isolamento domestico con sintomi lievi o asintomatici.