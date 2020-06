L’Organizzazione mondiale della Sanità ha definito “svolta scientifica” un farmaco a base di steroidi sviluppato da ricercatori britannici per la lotta al Coronavirus.

Coronavirus, Oms: “Farmaco con steroidi è svolta scientifica”

“È il primo trattamento comprovato che riduce la mortalità nei pazienti affetti da Covid-19 con ossigeno o assistenza respiratoria – ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in una nota -. Questa è una buona notizia e mi congratulo con il governo britannico, l’Università di Oxford e i numerosi ospedali e pazienti nel Regno Unito che hanno contribuito a questa svolta scientifica salvavita”.

Farmaco steroideo

Si tratta del desametasone, un antinfiammatorio steroideo facilmente reperibile sul mercato che, stando alle ricerche ha salvato la vita a un terzo dei pazienti ospedalizzati gravemente malati.

Nello specifico, il farmaco, dopo 28 giorni dalla somministrazione, ha ridotto i decessi del 35% nei pazienti che necessitavano di trattamenti con i ventilatori d’ossigeno e del 20% in quelli che necessitavano solo di ossigeno supplementare, mentre non sembra essere particolarmente efficace sui pazienti in condizioni meno gravi.

La ricerca

Secondo le stime degli studiosi, il desametasone avrebbe evitato un morto ogni otto pazienti attaccati alle macchine respiratorie e uno ogni 25 sottoposti ai trattamenti di ossigeno. Lo studio è stato condotto su un campione ampio e in modo rigoroso: a 2.104 pazienti, selezionati in modo casuale, è stato somministrato il farmaco e i risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti da 4.321 pazienti ai quali sono state fornite le cure abituali.