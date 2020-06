Massimo Carminati scarcerato. Il “Nero” del “Mondo di Mezzo”, torna libero dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione. Nella giornata di oggi lascerà oggi il carcere di Oristano.

Secondo quanto si apprende, dopo tre rigetti da parte della Corte d’Appello, l’istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare, con il meccanismo della contestazione a catena, presentata dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri, è stata accolta dal Tribunale della Libertà.

Lo scorso ottobre è stato revocato il regime di 41 bis all’ex Nar. E’ tra i principali imputati del processo “Mafia capitale”, diventato poi ‘Mondo di Mezzo’. La revoca carcere duro era una conseguenza della sentenza con cui la Cassazione, giorni prima, aveva sancito che ‘Mondo di Mezzo’ era un’associazione a delinquere semplice e non di stampo mafioso.

L’ex militante di estrema destra fu arrestato con l’accusa di mafia il 2 dicembre del 2014. È uno dei criminali romani la cui fama sembra essere inossidabile. Fu lui stesso a dirlo in una intercettazione captata dalle cimici dei carabinieri del Ros a un dipendente della compagnia Fastweb che non riusciva a risolvere un suo problema di connessione. “Forse non hai capito con chi stai parlando, cerca su internet Massimo Carminati e poi vedi di sbrigarti a risolvere la situazione”.