Chi è Imen Jane: “l’economista” influencer finita nella bufera per la laurea? Iman Boulahrajane, in arte “Imen Jane”, la 26enne star dei social dove si presenta come “influencer” ed “economista” per “spiegare l’economia in 15 secondi”. E’ proprio lei ad essere finita nella bufera mediatica perché stando a quanto riporta Dagospia non è laureata. Imen ha rilasciato decine di interviste come “economista”, fondato una società, la IS Media srl, che promuove il canale social “Will”, presentato come “il giornalismo del futuro”. La 26enne è finita pure su Forbes tra i “30 under 30″ più influenti.

Imen Jane: la laurea

“Accade che in un evento online organizzato pochi giorni dalla banca d’affari Goldman Sachs, Imen Jane si presenti ancora una volta come economista – si legge sul sito fondato da Roberto D’Agostino – ma tra gli spettatori qualcuno si insospettisca per il linguaggio non esattamente tecnico, e chieda alla relatrice: “In cosa è laureata?”. A quella domanda, nessuna risposta. Perché l’economista non è laureata, né in economia, né in nessun’altra materia, come si capisce dalla risposta evasiva dell’interlocutrice. Dagospia ha chiesto all’università Bicocca se Imen risultasse laureata, ma non ha avuto risposta”.

La 26enne in passato ha provato anche la strada politica candidandosi col Pd al consiglio comunale di Cassano Magnago. “Per un’economista che professava una mission contro le fake news – si legge ancora su Dagospia – è davvero una strana notizia, ma almeno, questa volta, è vera”. La replica è ovviamente arrivata su Instagram: “I miei impegni mi hanno portato ha tralasciare gli studi che ho deciso di riprendere”. Poi la 26enne cita molti esempi di personaggi che hanno lasciato gli studi per inseguire i propri sogni, da Steve Jobs ad Alberto Angela.

Età, biografia, vita privata

Ma chi è Imen Jane? Ha 26 anni, è nata a Varese, in Lombardia, e vanta origini marocchine e all’anagrafe il suo nome per esteso è Imen Boulahrajane. Non sappiamo precisamente quale sia la sua data di nascita, ma conosciamo gli studi che ha compiuto. Dopo la maturità scientifica, infatti, Jane ha deciso di continuare i suoi studi e di iscriversi alla facoltà di Economia presso la Bicocca di Milano.

Uno dei suoi obiettivi, grazie al lavoro che fa su Instagram, è quello di avvicinare i giovani alla politica e all’economia, a livello globale, e cerca di rapportarsi a loro con un linguaggio semplice ma allo stesso tempo efficace. La vita privata di Imen Jane? E’ fidanzata? In realtà non traspare molto relativamente alla sua vita privata. Anche se è un personaggio molto seguito sui social, la Jane preferisce usare i suoi canali per conversare e informare il suo pubblico di ciò che accade nel mondo, piuttosto di postare foto inerenti alla sua sfera sentimentale.