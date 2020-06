Jesolo. Pennichella si trasforma in tragedia, turista colto da malore muore in spiaggia. Protagonista della triste vicenda è un turista tedesco di 56 anni che si trovava a Jesolo con tutta la famiglia.

Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno l’uomo è sceso in spiaggia per godersi il mare e il primo sole di giugno. Si era appisolato sul lettino quando è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. A scoprire il corpo è stata la moglie, preoccupata dal mancato rientro in casa dell’uomo, è andata a cercarlo in spiaggia dove lo ha trovato senza vita.

Jesolo, muore in spiaggia per un infarto

Chiamati i soccorsi, non si è potuto far altro che constatare il decesso del 56enne tedesco. La polizia ha avviato le indagini per assicurarsi che si trattava di una morte per cause naturali.