Napoli, amico la spinge in mare a Nisida: 22enne gravissima, lui arrestato

Napoli. Litigano per futili motivi, lui la spintona, lei sbatte con la schiena sugli scogli poi cade in mare. Solo grazie all’intervento di due testimoni la giovane non è morta annegata. Una tragedia sfiorata a coroglio a pochi passi dall’isolotto di Nisida. La giovane di Caserta ora è ricoverata in gravissime condizioni al Secondo Policlinico.

SPINTA SUGLI SCOGLI A NISIDA, ARRESTATO L’AMICO

Per fortuna in zona si trovava una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza allertati dai tanti testimoni. I sanitari l’hanno subito caricata a bordo fornendole ossigeno. Purtroppo la ragazza però aveva bevuto molta acqua a causa della caduta e dello svenimento e le sue condizioni sono di fatto risultate molto critiche da subito. Il 24enne è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli.

