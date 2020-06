Roma, pugni e gomitate a letto: nonnina muore in ospedale. Arrestata la badante

Picchia violentemente un’anziana di 81 anni e la uccide. A finire in manette una badante di 52 anni originria dell’Est Europa. La vecchietta è deceduta in ospedale dopo essere stata ricovetata in gravi condizioni a inizio maggio.

Roma, picchiata dalla badante: 81enne muore in ospedale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’81enne sarebbe stata picchiata dalla badante. Quando i soccorsi arrivarono a casa, in un appartamento dell’Infernetto, la 52enne parlò di una caduta accidentale. Ma la versione della donna orco non aveva convinto un familiare dell’81enne, che chiese l’intervento dei carabinieri. I militari effettuarono dei controlli, dai quali emerse che la 52ene era irregolare e che le ferite riportate dall’anziana erano incompatibili con quelle di una semplice caduta. Si trattava di percosse.

A fare definitiva luce su quanto accaduto le immagini di videosorveglianza installate nell’abitazione. Attraverso i filmati, i carabinieri hanno infatti accertato che la badante aveva colpita l’anziana, tra l’altro invalida, con schiaffi e gomitate. Le percosse l’avevano fatta cadere dal letto. Poi la 53enne aveva lasciato la vittima a terra, in stato di incoscienza, per circa un’ora, prima che si allertassero i soccorsi. Sul corpo dell’anziana sarà effettuata l’autopsia.