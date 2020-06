Il principe Filippo compie 99 anni: compleanno a lume di candela

Il principe Filippo di Edimburgo oggi compie 99 anni. Il compleanno al fianco della donna della sua vita e sua consorte da oltre sette decenni, la Regina Elisabetta. Sul profilo Instagram ufficiale sorride in una foto dall’isolamento del castello di Windsor, sontuosa residenza reale, ma anche rifugio intimo e privato d’una coppia inossidabile.

Compleanno del principe Filippo

Carlo e il nipote William, primo e secondo nella linea di successione al trono britannico, hanno fatto gli auguri al principe Filippo su twitter. “Auguriamo un 99esimo compleanno molto felice a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo!”, esclama William in un tweet firmato con la moglie Kate e accompagnato da foto d’archivio del festeggiato con entrambi i duchi di Cambridge.

Ufficialmente la celebrazione non prevede programmi particolari, sullo sfondo d’un Paese – il Regno Unito – faticosamente avviato verso la fase 2 (di un’infezione che ha fatto circa 50.000 morti) fra restrizioni ancora in parte in vigore e lutti diffusi. I tabloid anticipano tuttavia che il duca di Edimburgo festeggerà tete-a-tete con Elisabetta, 94 anni compiuti in aprile: senza visite dall’esterno a causa delle precauzioni legate alla pandemia e all’età, ma con collegamenti video attraverso la piattaforma Zoom coi 4 figli – a cominciare dall’erede al trono Carlo, che si trova in Scozia con la moglie Camilla e proprio di recente s’è detto «triste» di non poter abbracciare il padre -, con i nipoti e i pronipoti.