Salute e sicurezza, tutte le procedure per le visite mediche al Salus Medical Center

Non è più la stessa la vita post Covid e anche recarsi dal medico potrebbe diventare motivo di stress. In realtà gli studi medici e i centri polispecialistici si sono attrezzati con misure di sicurezza specifiche per garantire ai propri pazienti un ambiente sano e sicuro. Salus medical center ha messo a punto un sistema di sicurezza che elimina qualsiasi tach e ogni tipo di incrocio tra pazienti.

Particolare attenzione anche per lo studio dentistico, da sempre fiore all’occhiello del centro in cui oltre all’accoglienza di sempre, i pazienti si troveranno in un ambiente accogliente e completamente sicuro.