Il grande cuore di Antonio Rega, combatte il parkinson cucendo e regalando mascherine ai tifosi

GIUGLIANO. Mascherine per i tifosi, per i ragazzi e non solo. Non in vendita ma donate dal buon cuore di Antonio Rega. Sindacalista, politico, uomo da sempre amato e ben voluto in città, da qualche tempo ha deciso di dedicare il suo tempo libero a questa attività benefica per permettere anche a chi non può di avere una mascherina in questo periodo di emergenza Covid-19.

Rega, che lotta come un leone contro una patologia neurologica, fa un appello a chi possiede stoffa di donargliela per creare altri dispositivi di sicurezza da poter distribuire gratuitamente. “Papà ha sempre dedicato la sua vita agli altri e per questo vederlo felice in questa attività ci riempie di gioia, ci ha sempre insegnato che donare è meglio che ricevere ed anche oggi nonostante le sue difficoltà continua a farlo” spiegano i figli.