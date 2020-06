Luciana Littizzetto a Domenica In: la storia dei figli adottati e la separazione dal marito

Luciana Littizzetto ospite oggi, domenica 7 giugno, a Domenica In di Mara Venier. La comica italiana si è raccontata a 360 gradi. Ha parlato della sua amata Torino, città che non ha mai abbandonato, della sua famiglia, del lavoro e ovviamente dei figli.

“Mia nonna aveva un trattoria che si chiamava la Mora” – ha detto – “io cucino, faccio le robe normali, la cucina trafelata anche se nella nostra famiglia c’è sempre stata la tradizione della cucina. Mia mamma oggi per tenermi leggera mi ha fatto un ossobuco e le lasagne”. Poi la Littizzetto racconta la sua domenica: “io vado a Milano per Che tempo che fa di Fazio, ma prima vado a mangiare da mia mamma che fa dei pranzi di nozze e io ti vedo sempre e vedo tutte le cazzate che fai e mi dico ‘non sono la sola ad essere deficiente’”.

Luciana Littizzetto: marito

La storia d’amore tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano è finita ormai da un paio d’anni. Le ultime dichiarazioni di Luciana sulla fine della relazione con Davide Graziano risalgono a fine 2018, quando la comica ha raccontato al settimanale DiPiù: “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. So che di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”.

Luciana Littizzetto: figli

Il momento più emozionante è stato però quando ha parlato dei figli e del percorso che l’ha portata al loro affidamento. La Littizzetto ha infatti due figli, un maschio e una femmine, che sono stati adottati quando avevano 9 e 11 anni. Si chiamano Vanessa e Jordan che ora hanno 23 e 25 anni.

Durante la trasmissione ha spiegato che ha sempre avuto il desiderio dell’affido e di voler accompagnare dei bambini per un tratto della loro vita. Poi però con Vanessa e Jordan ha detto che non è stato più possibile farli ritornare nella loro famiglia d’origine e per questo sono rimasti con lei.

Jordan è un gran viaggiatore, ha spiegato la madre. Vanessa, invece, si è laureata come scenografa ma adesso studia allo Ied.