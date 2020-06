Dalla Lombardia scendono al Sud: sono positivi. Scatta la quarantena

Ancora due casi di positività dalla Lombardia che arrivano al Sud. E’ successo a Marsala, in provincia di Trapani. Due giovani residenti nel centro storico – un ragazzo e una ragazza – sono rientrati in Sicilia con l’apertura dei confini regionali.

Marsala, dalla Lombardia al Sud: due giovani affetti da coronavirus. Scatta la quarantena

Secondo quanto riporta il portale Tp24, aumentano a 5 gli attuali positivi in provincia di Trapani, e in particolare a Marsala sono due le persone contagiate. Entrambi giovani, entrambi provenienti da altre regioni. Il primo è un ragazzo, che non avrebbe rispettato le misure di isolamento. La seconda invece è una ragazza ignara della sua positività al virus e che avrebbe ottenuto l’esito del tampone in questi giorni. Entrambi sarebbero asintomatici. Tuttavia resteranno in quarantena domiciliare fino alla guarigione.

A darne notizia è l’ufficio stampa del Comune di Marsala, che riporta anche una dichiarazione del sindaco Alberto Di Girolamo, che reitera ai suoi concittadini l’appello a stare attenti e di non abbassare la guardia. “Purtroppo – dice Di Girolamo, medico specialista in cardiologia – non siamo ancora fuori dalla pandemia. Se è pur vero che i dati delle ultime settimane sono confortanti e frutto anche del lockdown, è sempre il caso di rispettare le regole, importanti per la nostra salute e per quella di coloro con cui veniamo a contatto”.