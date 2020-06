Per il secondo giorno consecutivo si registrano zero contagi nella Regione Campania. A renderlo noto è l’Unità di Crisi regionale che, come di consueto, ha diramato il bollettino delle 22.

Coronavirus in Campania

Nelle ultime 24 ore i laboratori campani hanno processato bene 2.918 tamponi. Nessuno di questi ha dato esito positivo. Per il secondo giorno la Campania si conferma Covid free. Fin dall’inizio dell’epidemia sono stati analizzati 215.404 tamponi.