Napoli, il belvedere di San Martino ridotto a una pattumiera: decine di torte lasciate sui muretti

Napoli. Le zone della movida napoletana frequentate dai giovani sono diventate sinonimo di divertimento, aggregazione e socialità ma anche di degrado, inciviltà e sporcizia. Le aree più frequentate dai giovani nella fascia serale e notturna si mostrano infatti sempre più invase da immondizia, derivante da residui e testimonianze di brindisi, aperitivi e festeggiamenti, e il degrado di tali luoghi aumenta in modo esponenziale.

Il belvedere di San Martino è noto, non solo per il panorama suggestivo che offre, ma è spesso “utilizzato” come luogo per festeggiare compleanni o eventi importanti. Le ultime foto, però, ricevute dal consigliere Francesco Emilio Borrelli mostrano i muretti del belvedere invasi da bicchieri e piattini di plastica, bottiglie, lattine, carte, residui di torte e pasticcini. Un dei luoghi più belli di Napoli lasciato nel degrado più totale per colpa di qualche incivile.

La denuncia di Borrelli

“La situazione è imbarazzante, i luoghi più belli e suggestivi della nostra città vengono deturpati dall’inciviltà e dal degrado e questo è inaccettabile. È vero che nei luoghi maggiormente frequentati ci sarebbe bisogno di maggiori interventi di pulizia, spazzamento e svuotamento dei cestini anche nell’arco della stessa giornata ma questo non giustifica il comportamento scellerato e maleducato di alcune persone che bevono, brindano e festeggiano e poi si aspettano che qualcun altro ripulisca i loro casini.

Noi richiediamo, allora, maggiori interventi di pulizia di aree come questa, richiediamo anche dei presidi di forze dell’ordine che possano vigilare sulla movida e sanzionare i trasgressori e chi sporca, ma ciò che vogliamo di più è fare leva sul senso di responsabilità dei giovani, devono capire che si tratta della loro città, della loro terra e devono amarla e rispettarla.”- sono state le parole del Consigliere Borrelli e di Rino Nasti, capogruppo dei Verdi della Municipalità V.