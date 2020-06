Napoli, altro che crisi per i calciatori: Insigne ha in regalo una Lamborghini per il suo compleanno

Un compleanno che difficilmente dimenticherà Lorenzo Insigne. Non tanto per il Covid-19, quanto per il regalo ricevuto. Il capitano del Napoli, infatti, ha trovato ieri sotto casa un regalo da centinaia di migliaia di euro: una Lamborghini Aventator nera (il costo di ogni esemplare parte da 329mila euro).

Napoli, Insigne si regala una Lamborghini Aventator

Il campione ha compiuto 29 anni. Come tutti i calciatori ha trascorso gli ultimi mesi in casa, dedicandosi ad allenamenti individuali. Ieri però non ha rinunciato a festeggiare il suo 29esimo compleanno. Il 24 del Napoli, per la speciale occasione, ha anche ricevuto un super regalo: una Lamborghini Aventador nera. A postare le foto del regalo sui social il wedding planner Nicola Pezzella, che l’ha fatta recapitare proprio al capitano del Napoli nella giornata di ieri.