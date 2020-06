Sant’Antimo piange Massimo: l’ultras del Napoli muore a 44 anni

La città di Sant’Antimo in lutto per Massimo Pennacchio. L’uomo, 44 anni, è deceduto due giorni fa dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. I funerali si sono celebrati oggi presso la Parrocchi di San Vincenzo Ferreri, nella zona delle palazzine popolari.

Sant’Antimo piange Massimo: muore a 44 anni

Sulle precise cause del decesso c’è il massimo riserbo. Massimo era un tifoso del Napoli, sempre presente allo stadio, pronto a intonare i cori con cui galvanizzare i tifosi e la squadra. Alle esequie di oggi ha partecipato una folla composta e ordinata formata da tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerlo. All’uscita della bara sono stati esplosi dei fuochi d’artificio in omaggio del 44enne.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network in queste ore per ricordarlo. “Se ne andato un personaggio di Sant’Antimo. Che la terra ti sia lieve e ti accompagnino gli Angeli nel paradiso”, il commento di Franca. “Mancherai a tutti, Massimo. Eri un grande amico mio”, il pensiero di Giuseppe su Facebook. “Ieri si è spento Massimo Pennacchio (conosciuto come ò pnnacchij) chiunque abbia frequentato lo stadio lo conosce, lo ricorderà x il suo amore per il Napoli, per la sua voce, possiate ricordarlo per sempre”, scrive Stefano in un gruppo di tifosi”.