Pozzuoli. Ancora un episodio di violenza sulle donne. Stanotte una donna è stata ridotta in fin di vita dall’ex compagno, che l’ha accoltellata ripetutamente alla schiena.

Pozzuoli. Accoltella alla schiena la ex, poi scappa: la donna è in fin di vita

Stando ad una prima ricostruzione, l’aggressione si è verificata poco dopo le 3 di questa notte, in via Celle, a Pozzuoli, quando i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere una donna ferita.

Da una prima dinamica, sembrerebbe che l’uomo si sia presentato a casa della ex e qui l’avrebbe accoltellata due volte alla schiena, ma sono in corso ulteriori rilievi per chiarire cosa è accaduto ieri sera. L’uomo, dopo averla ferita, è scappato ed è irreperibile: sono in corso ricerche estese per catturarlo.

I sanitari hanno trasferito la donna all’ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Sul caso indaga la Polizia. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, che potranno far piena luce sulla vicenda solo una volta trovato l’uomo.

(immagine di archivio)