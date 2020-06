Napoli. Secondigliano piange la scomparsa di un bambino di soli 10 anni, Lino, stroncato da un improvviso malore. Ne ha dato notizia l’associazione “La Nuova Gioventù” di via Duca degli Abruzzi, alle cui funzioni per la Madonna dell’Arco il bambino partecipava spesso come battente.

Secondigliano in lutto, Lino muore a soli 10 anni

“Tutta l’associazione si stringe al dolore dei nostri soci, che inaspettatamente un angelo di 10 anni ci ha lasciato troppo presto sarà un arrivederci non un addio. Ora corri e gioca tra gli angeli, corri e vola più alto che poi. Una notizia che ci ha sconvolti tutti. Lino sarai sempre nei cuori di tutti noi”, scrive l’associazione su Facebook. La notizia della morte di Lino si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto amici e parenti. In tanti hanno scritto sui social messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia.

“Lino, ci hai distrutto. Come si può morire a 10 anni, non è possibile spiegarlo. Amore, dovevi fare tante cose. Non è giusto. Ti voglio bene e porto nel mio cuore tutte le nostre giornate insieme. Ciao Angelo”, è il commento di un’amica di famiglia.