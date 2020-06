Aversa, blitz in un noto albergo sulla Variante: la scoperta della Polizia

Aversa. Si erano nascosti all’intero della struttura di viale Kennedy, 3 pregiudicati napoletani, la cui identità ancora non è stata resa nota. Nella giornata di ieri, gli agenti della polizia di Aversa, durante un blitz all’interno della struttura, hanno scoperto i 3 malviventi, originari del napoletano, che avevano trovato alloggio nell’albergo.

La struttura, di proprietà di S.D., un uomo originario di Secondigliano, era già attenzioanata dalla Polizia. L’uomo, infatti pregiudicato, si trova attualmente agli arresti domiciliari poichè trovato, in possesso di una pistola con matricola abrasa. In passato aveva già dato protezione nel suo albergo a malviventi e latitanti. La struttura aveva appena riaperto, dopo la chiusura prevista per l’emergenza coronavirus che ha colpito il Paese.